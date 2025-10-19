Affare concluso! Ambrosino e Vergara azzurri fino al 2030

Ok i senatori, da Politano a Rrahmani passando per Anguissa, ma il Napoli pensa anche al futuro e a tenersi stretti i suoi talenti rampanti. Nicolò Schira, esperto di mercato, in merito ai rinnovi di contratto di Ambrosino e Vergara scrive su X: “Affare fatto! Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino hanno firmato il prolungamento del contratto con il Napoli fino al 2030. Le pratiche sono appena state completate e sigillate”.

