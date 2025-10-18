VIVI IL LIVE – Torino-Napoli: Conte e i suoi vogliono iniziare il tour de force con un successo!

Premi f5 per aggiornare la pagina
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Torino (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. Allenatore: Antonio Conte
PRECEDENTI CON IL TORINO
|Competizione
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Fatti
|Subiti
|Serie A
|142
|53
|56
|33
|181
|143
|Coppa Italia
|12
|2
|3
|7
|10
|17
|Divisione Nazionale
|4
|0
|0
|4
|1
|21
|Serie B
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|162
|56
|61
|45
|198
|187
I PRECEDENTI ARBITRALI
Il fischietto ligure ritroverà gli azzurri dopo quasi due anni dall’ultimo precedente, la vittoria interna per 2-1 sul Cagliari del 16 dicembre 2023, secondo successo su cinque direzioni totali (il resto solo pareggi)
DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Marcenaro (Genova); Assistenti: Scatragli-Ceccon, IV Uomo: Tremolada. VAR: Doveri; AVAR: Maggioni.
Iniziare con tre punti il lungo tour de force: è questo l’obiettivo del Napoli, di scena questo pomeriggio alle 18.00 sul campo del Torino, atteso dalla prima di sette gare nell’arco di 21 giorni, un periodo che dirà molto sulle reali ambizioni di Antonio Conte e i suoi ragazzi, determinati a prendersi la vetta della classifica solitaria in attesa della sfida serale fra Roma e Inter, avversario al Maradona fra una settimana esatta.