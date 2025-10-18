VIVI IL LIVE – Torino-Napoli: Conte e i suoi vogliono iniziare il tour de force con un successo!

Torino (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Cancelli aperti – Si sono aperti alle 16.00 i cancelli dello stadio Olimpico-Grande Torino in vista del match delle 18.00 fra i granata e gli azzurri di Antonio Conte

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Serie A 142 53 56 33 181 143 Coppa Italia 12 2 3 7 10 17 Divisione Nazionale 4 0 0 4 1 21 Serie B 4 1 2 1 6 6 162 56 61 45 198 187

Il fischietto ligure ritroverà gli azzurri dopo quasi due anni dall’ultimo precedente, la vittoria interna per 2-1 sul Cagliari del 16 dicembre 2023, secondo successo su cinque direzioni totali (il resto solo pareggi)

Arbitro: Marcenaro (Genova); Assistenti: Scatragli-Ceccon, IV Uomo: Tremolada. VAR: Doveri; AVAR: Maggioni.

Iniziare con tre punti il lungo tour de force: è questo l’obiettivo del Napoli, di scena questo pomeriggio alle 18.00 sul campo del Torino, atteso dalla prima di sette gare nell’arco di 21 giorni, un periodo che dirà molto sulle reali ambizioni di Antonio Conte e i suoi ragazzi, determinati a prendersi la vetta della classifica solitaria in attesa della sfida serale fra Roma e Inter, avversario al Maradona fra una settimana esatta.