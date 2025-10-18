NewsCalcioNapoli

Ventura alla Gazzetta: “Napoli favorito, ma occhio al Torino. De Bruyne è il calcio, con Hojlund si vola”

By Sara Di Fenza
0

Giampiero Ventura ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del match di questa sera: “Sulla carta conviene scrivere con le matite perché le realta cambiano e dentro una partita a volte entrano dettagli che modificano il pensiero corrente. Certo che il Napoli è più forte ma per me è anche vero che il Torino ha una buona squadra, destinata a concorrere per l’Europa se riuscisse a mettere assieme e subito una serie di risultati. Sui protagonisti: “Ho visto De Bruyne da ragazzo ed era gia com’è adesso: lui è il calcio, un visionario, e l’ha dimostrato – per dirne una – contro lo Sporting Lisbona, con quell’assist per Hojlund che a un altro non sarebbe passato neanche per l’anticamera del cervello e che per De Bruyne è stato naturale e fantastico. Con lui si va sulla luna. E con Hojlund al fianco si arriva prima. Sono curioso di capire cosa sia cambiato in McTominay”

