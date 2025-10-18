UFFICIALE – Torino, i convocati di Baroni per la sfida al Napoli: Ismajli recuperato!

In vista della sfida interna al Napoli, in programma alle 18.00, l’allenatore del Torino Marco Baroni potrà contare su 24 elementi, diramati nella lista dei convocati. Fra le principali novità, spicca il ritorno di Ardian Ismajli, mentre è ancora ai box Anjorin.
Questo l’elenco degli arruolabili, ripreso dal portale TMW:
Portieri:
Israel, Paleari, Popa
Difensori:
Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti:
Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti:
Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata