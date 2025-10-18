NewsCalcioNapoli

Toro a caccia del primo successo in casa: Baroni si affida al Cholito Simeone contro il “suo” Napoli

By Sara Di Fenza
Il Torino si prepara a tornare in campo dopo la delusione dell’Olimpico, dove un rigore nel finale ha negato ai granata una vittoria che sembrava ormai certa. Il tecnico Marco Baroni, consapevole dell’importanza della concentrazione nei momenti chiave, mette in guardia i suoi: contro il Napoli serviranno attenzione, grinta e determinazione per cercare la prima vittoria casalinga della stagione.

Contro la capolista, Baroni pensa a un modulo più offensivo: il 3-5-2 con due punte. Simeone è l’unica certezza in attacco, mentre resta aperto il ballottaggio tra Ngonge e Adams come suo partner. A centrocampo si valuta l’inserimento di Vlasic per dare qualità o Gineitis per più forza fisica. Il Cholito, che ha già segnato a Roma e contro la Lazio, punta al terzo gol consecutivo proprio contro il suo passato.

Con emozione, Simeone ha raccontato a Dazn il legame con Napoli e i ricordi intensi legati al suo addio, ma ora la sua priorità è dare tutto per il Toro, squadra con cui sente di condividere spirito e mentalità.

