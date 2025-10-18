TORINO-NAPOLI: TOP & FLOP

Il tecnico del Torino Marco Baroni nella scorsa stagione alla guida della Lazio ha inflitto 2 sconfitte e 1 pareggio al Napoli di Conte.

Factory della Comunicazione

E’ terminata da poco la sfida dell’ “Olimpico Grande Torino” tra i granata di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte, gara valida come anticipo della settima giornata di serie A. Due formazioni zeppe di ex, su tutti il Cholito Simeone e Ngonge in casa Torino e Alex Buongiorno e Milinkovic-Savic tra le fila dei partenopei, che si sono affrontate dopo una settimana di sosta per gli impegni delle nazionali. A decidere il match è proprio il Cholito con un gol applaudito da tutto lo stadio.

TOP

Spinazzola– Non costante per tutta la gara, soprattutto nel primo tempo ricopre un ruolo non propriamente suo. Diventa l’unico in grado di fare la differenza quando nella ripresa parte da più dietro. E’ senza dubbio il migliore dei suoi.

Neres– Il brasiliano approccia bene già dal primo tempo. Accelera e spinge con continuità anche se spesso gli manca sempre la giocata decisiva. Conte dice di non guardare mai in faccia chi gioca e chi viene sostituito, ma nel suo caso sbaglia a toglierlo dal campo. NON MERITA DI USCIRE!

FLOP

Olivera- L’uruguaiano riesce a cambiare le leggi della fisica, non sbagliando un gol a dieci centimetri dalla porta, ma mancando proprio il pallone. Anche in questo caso Conte ha sbagliato, regalandogli sessantatré minuti in campo. Il ragazzo deve svegliarsi, perché ad oggi resta la terza scelta sulla fascia mancina.

Juan Jesus– Il ragazzo stavolta toppa alla grande il match contro il suo amico avversario. Non vede mai la palla, è spesso fuori posizione e condizionato dal giallo dopo meno di dieci minuti. E’ un leader dello spogliatoio, ma quando in fiducia prende eccessi di confidenza che lo fanno tornare quello di Roma e Milano.

Gilmour– Il peggiore per distacco, nei primi 50 minuti fa tre errori clamorosi (il meno grave sul gol). Non imposta, non copre e fa sentire ancora di più l’assenza di Lobotka. La fiducia in lui resta intatta, ma oggi è stato lontanissimo dai suoi standard.

“TOP & FLOP TORINO-NAPOLI“ E’ A CURA DI MARCO LEPORE

RIPRODUZIONE VIETATA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE