Torino/Napoli: sfida particolarmente ricca di sentimenti

I due tecnici stanno valutando le rispettive opzioni a propria disposizione, Conte verifica le condizioni di infortunati e rientranti dalle nazionali, Baroni, alla ricerca della quadra, fino ad oggi varia molto spesso assetto tattico. Tra poche ore sapremo come sceglieranno di giocarsi il match. Quello che è certo e che Torino/Napoli sarà una partita anche di cuore, vista la presenza di tantissimi ex. Scrive Il Corriere della Sera: “Gara di sentimento, dicevamo: Buongiorno e Milinkovic Savic nel cuore dei tifosi, così come Elmas che nei pochi mesi in maglia granata ha regalato qualche perla delle sue. Come finora ha fatto Ngonge, che Baroni potrebbe schierare titolare in coppia proprio col Cholito. Baroni e Conte, sfida aperta anche in panchina: il salentino torna nella «sua» Torino dove da allenatore non ha mai perso; il toscano contro di lui vanta addirittura un’imbattibilità lunga 16 anni. Numeri certi, che però non sono strategie”

