Torino-Napoli, il patron azzurro seguirà la squadra da Washington

By Simona Marra
Aurelio De Laurentiis non sarà a Torino. Come si legge tra le pagine de Il Mattino, seguirà la partita in tv da Washington, dove stasera parteciperà all’evento per i 50 anni della Niaf, la fondazione degli italo-americani. Il presidente del Napoli è nel consiglio di amministrazione, come l’oncologo napoletano Antonio Giordano. Alla manifestazione sarà presente il presidente Trump e il presidente del Consiglio Meloni.

 

 

Nella foto il presidente De Laurentiis e il professore Giordano davanti alla Casa Bianca.

