Torino-Napoli 1-0, le pagelle di Sosa: solo tre azzurri sufficienti

By Vincenzo Buono
Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de ‘La Partita dei Campioni’ ha dato le sue pagelle per Torino-Napoli 1-0.

Solo tre azzurri superano la sufficienza: 6,5 per Spinazzola, Neres e Lang, a quest’ultimo è stato annullato il gol del pareggio nel recupero per fuorigioco. Peggiori in campo con 4,5 capitan Di Lorenzo, sfortunato e poco preciso sul gol granata, Olivera e Lucca, che non ha sostituito al meglio l’infortunato Hojlund. 4,5 anche per Antonio Conte, che non riesce a trovare una soluzione per battere la difesa più perforata della Serie A. Di seguito le pagelle del Pampa.

