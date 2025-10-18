Spinazzola: ”Non dobbiamo attaccarci agli alibi”

Nella conferenza stampa ufficiale del post partita è intervenuto ai microfoni Leonardo Spinazzola, uno dei migliori del Napoli nella partita col Torino.

”Parole di Conte? Ha ragione, siamo stati ”bellini”. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi e mancava qualcuno davanti di offensivo, con la loro difesa era tosta. Il mister ha ragione. Nel secondo tempo meglio ma è mancato il gol.

Troppi infortuni? Sicuramene abbiamo perso giocatori importanti ma non ci sono alibi, siamo un gruppo forte. Giocare ogni tre giorni è dura ma dobbiamo tenere botta.

Troppi gol subiti? Oggi gol totalmente casuale, non abbiamo subito niente a parte una occasione, praticamente. Dobbiamo essere più cattivi davanti, creiamo tanto ma concretiziamo poco.

Metabolizzare la sconfitta? Non abbiamo nemmeno il tempo, domani già ci alleniamo per martedi. Faremo delle sessioni video per capire gli errori.”