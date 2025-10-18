Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam – Il match in diretta

Adnkronos News

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, sabato 18 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita. Fin qui due vittorie molto convincenti di Jannik, che prima di battere il serbo Novak Djokovic in semifinale aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha invece battuto agevolmente lo statunitense Taylor Fritz. Il match inizierà intorno alle 20:30, dopo la finale terzo-quarto posto tra Djokovic e Fritz.
 La finale Sinner-Alcaraz, come tutte le partite del Six Kings Slam, è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix  
