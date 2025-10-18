TURIN, ITALY - AUGUST 7: Giovanni Simeone of Torino FC during the Torino FC Unveil New Signing Giovanni Simeone on August 7, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)
Simeone: ”Felicissimo per il gol”

Le parole dell'ex

By Lorenzo Capobianco
Intervistato da Dazn a bordocampo appena finito i match da lui deciso, il Cholito Simeone si è espresso cosi sulla sua prestazione:

”Sono felicissimo per la vittoria, la partita è stata molto speciale per me. Sono contento sia per la mia prestazione, che per come ho gestito le emozioni. Abbiamo battuto la squadra più forte d’Italia. Il momento del gol? Sono stato contento, non è facile segnare al Napoli e ai miei ex compagni. I tifosi del Torino meritano questa vittoria. Eravamo un tutt’uno con loro. Quando sono in campo voglio vincere.”

