Simeone: ”Felicissimo per il gol”

Intervistato da Dazn a bordocampo appena finito i match da lui deciso, il Cholito Simeone si è espresso cosi sulla sua prestazione:

”Sono felicissimo per la vittoria, la partita è stata molto speciale per me. Sono contento sia per la mia prestazione, che per come ho gestito le emozioni. Abbiamo battuto la squadra più forte d’Italia. Il momento del gol? Sono stato contento, non è facile segnare al Napoli e ai miei ex compagni. I tifosi del Torino meritano questa vittoria. Eravamo un tutt’uno con loro. Quando sono in campo voglio vincere.”