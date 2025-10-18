NewsCalcioSerie B

Serie B, ottava giornata: colpo esterno del Monza! Ancora un ko per il Bari

By Riccardo Cerino
0

Con il 3-1 nel derby ligure di ieri sera fra Virtus Entella e Sampdoria, si è aperta l’ottava giornata di Serie B che proseguirà poi fra il tardo pomeriggio odierno e la giornata di domani. Nelle gare giocate alle 15.00, fa rumore il ko del Bari sul campo della Reggiana: passati in vantaggio con Moncini, i pugliesi si fanno rimontare nella ripresa con Tavsan, Bozzolan e Lambourde per il 3-1 finale. Colpo esterno del Monza sul campo del Frosinone: ai brianzoli basta la rete di Keita Balde. Doppio X in Mantova-Sudtirol (1-1) e Pescara-Carrarese (2-2).

E’ da poco iniziato un altro derby, quello campano, fra Juve Stabia ed Avellino, mentre il sabato si chiuderà con Spezia-Cesena in programma alle 19.30. Domani, domenica, spazio alle ultime tre sfide: occhi puntati su Palermo-Modena.

Factory della Comunicazione

RISULTATI

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

Frosinone-Monza 0-1

Mantova-Sudtirol 1-1

Pescara-Carrarese 2-2

Reggiana-Bari 3-1 

Juve Stabia-Avellino (in corso)

Spezia-Cesena: ore 19.30

Palermo-Modena: 19/10 ore 15.00

Empoli-Venezia: 19/10 ore 17.15

Catanzaro-Padova: 19/10 ore 19.30

 

CLASSIFICA

Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14*
Monza 14*
Venezia 12
Reggiana 12*
Avellino 12
Cesena 11
Carrarese 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 10*
Reggiana 12*
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6

Pescara 6*
Sampdoria 5*
Mantova 5*
Spezia 3

* una partita in più

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, nessun gol nelle gare delle 15.00: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona a reti…

News

Le FORMAZIONI UFFICIALI di TORINO e NAPOLI

Live

VIVI IL LIVE – Torino-Napoli: Conte e i suoi vogliono iniziare il tour de force…

News

ESCLUSIVA – A Radio Ibr Scampia Paquito Catanzaro presenta “Reporter…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.