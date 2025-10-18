Serie B, ottava giornata: colpo esterno del Monza! Ancora un ko per il Bari

Con il 3-1 nel derby ligure di ieri sera fra Virtus Entella e Sampdoria, si è aperta l’ottava giornata di Serie B che proseguirà poi fra il tardo pomeriggio odierno e la giornata di domani. Nelle gare giocate alle 15.00, fa rumore il ko del Bari sul campo della Reggiana: passati in vantaggio con Moncini, i pugliesi si fanno rimontare nella ripresa con Tavsan, Bozzolan e Lambourde per il 3-1 finale. Colpo esterno del Monza sul campo del Frosinone: ai brianzoli basta la rete di Keita Balde. Doppio X in Mantova-Sudtirol (1-1) e Pescara-Carrarese (2-2).

E’ da poco iniziato un altro derby, quello campano, fra Juve Stabia ed Avellino, mentre il sabato si chiuderà con Spezia-Cesena in programma alle 19.30. Domani, domenica, spazio alle ultime tre sfide: occhi puntati su Palermo-Modena.

Factory della Comunicazione

RISULTATI

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

Frosinone-Monza 0-1

Mantova-Sudtirol 1-1

Pescara-Carrarese 2-2

Reggiana-Bari 3-1

Juve Stabia-Avellino (in corso)

Spezia-Cesena: ore 19.30

Palermo-Modena: 19/10 ore 15.00

Empoli-Venezia: 19/10 ore 17.15

Catanzaro-Padova: 19/10 ore 19.30

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14*

Monza 14*

Venezia 12

Reggiana 12*

Avellino 12

Cesena 11

Carrarese 11*

Juve Stabia 10

Sudtirol 10*

Reggiana 12*

Virtus Entella 9*

Empoli 9

Padova 8

Catanzaro 6

Bari 6

Pescara 6*

Sampdoria 5*

Mantova 5*

Spezia 3

* una partita in più