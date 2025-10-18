Serie B, ottava giornata: colpo esterno del Monza! Ancora un ko per il Bari

Con il 3-1 nel derby ligure di ieri sera fra Virtus Entella e Sampdoria, si è aperta l’ottava giornata di Serie B che proseguirà poi fra il tardo pomeriggio odierno e la giornata di domani. Nelle gare giocate alle 15.00, fa rumore il ko del Bari sul campo della Reggiana: passati in vantaggio con Moncini, i pugliesi si fanno rimontare nella ripresa con Tavsan, Bozzolan e Lambourde per il 3-1 finale. Colpo esterno del Monza sul campo del Frosinone: ai brianzoli basta la rete di Keita Balde. Doppio X in Mantova-Sudtirol (1-1) e Pescara-Carrarese (2-2).
E’ da poco iniziato un altro derby, quello campano, fra Juve Stabia ed Avellino, mentre il sabato si chiuderà con Spezia-Cesena in programma alle 19.30. Domani, domenica, spazio alle ultime tre sfide: occhi puntati su Palermo-Modena.
RISULTATI
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
Frosinone-Monza 0-1
Mantova-Sudtirol 1-1
Pescara-Carrarese 2-2
Reggiana-Bari 3-1
Juve Stabia-Avellino (in corso)
Spezia-Cesena: ore 19.30
Palermo-Modena: 19/10 ore 15.00
Empoli-Venezia: 19/10 ore 17.15
Catanzaro-Padova: 19/10 ore 19.30
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14*
Monza 14*
Venezia 12
Reggiana 12*
Avellino 12
Cesena 11
Carrarese 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 10*
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6
Pescara 6*
Sampdoria 5*
Mantova 5*
Spezia 3
* una partita in più