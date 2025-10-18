Serie A, Roma-Inter 0-1 (0-1): Bonny sbanca l’Olimpico

Roma-Inter chiude questo sabato di Serie A. Il bilancio di Gian Piero Gasperini contro l’Inter resta decisamente negativo. Il tecnico di Grugliasco ha perso le ultime otto sfide con i nerazzurri, squadra che gli ha anche inflitto la sconfitta più pesante della carriera: quel 1-7 di San Siro ai tempi dell’Atalanta.

La Roma, invece, punta a spezzare un lungo tabù. All’Olimpico, l’ultima vittoria giallorossa contro l’Inter risale a nove anni fa, al 2-1 del 2016. Da allora, cinque successi nerazzurri e tre pareggi, tutti chiusi sul 2-2.

Per quanto riguarda le formazioni, Chivu conferma Dimarco e Acerbi in difesa, lancia Sucic al posto di Mkhitaryan e sceglie Bonny accanto a Lautaro, con Esposito che parte dalla panchina. Dall’altra parte, Gasperini schiera Dybala dal primo minuto, rinuncia a Ferguson e Dovbyk e ridisegna le corsie: Wesley a sinistra al posto di Angelino, Celik a destra e Hermoso di nuovo titolare dietro.

L’Inter parte forte e passa subito in vantaggio con Ange-Yoan Bonny, servito alla perfezione da Barella dopo un errore della difesa giallorossa. L’attaccante nerazzurro batte Svilar e firma l’1-0.

La prima frazione si gioca su ritmi alti. La Roma prova a reagire, ma l’Inter resta compatta e continua a pungere in avanti. All’intervallo, il vantaggio nerazzurro è meritato.

Nella ripresa la Roma cresce. Al 52’ Dybala si muove bene tra le linee e calcia di sinistro, ma Sommer è reattivo e devia in angolo. Al 60’ nuova occasione giallorossa: Dybala pennella dalla bandierina, Soulé prolunga di testa e Dovbyk, tutto solo davanti alla porta, spedisce clamorosamente sopra la traversa.

Al 65’ arriva anche il primo tentativo di Soulé: l’argentino si accentra e calcia di destro, ma la conclusione è centrale e Sommer blocca senza difficoltà.

Termina 0-1 la partita, Bonny sbanca l’Olimpico e porta l’Inter al primo posto a pari punti con Roma e Napoli. Aspettando il Milan domani.

A cura di Vincenzo Buono