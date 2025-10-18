NewsCalcioSerie A

Serie A, nessun gol nelle gare delle 15.00: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona a reti bianche!

By Riccardo Cerino
0

Archiviata la sosta riservata agli impegni delle Nazionali, la Serie A ha ripreso il suo cammino dalla settima giornata. Sono da poco andate in archivio le gare delle 15.00, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona.

Factory della Comunicazione

Entrambe sono terminate 0-0, data l’alta posta in palio e le posizioni di classifica non certo rassicuranti. Sui due campi è prevalso grande equilibrio, pur non traducendosi in chiare occasioni da rete. Un punto a testa che contribuisce comunque a mettere fieno in cascina in vista delle prossime giornate, quando gli impegni aumenteranno e smuovere la classifica sarà prioritario.

Potrebbe piacerti anche
News

Le FORMAZIONI UFFICIALI di TORINO e NAPOLI

Live

VIVI IL LIVE – Torino-Napoli: Conte e i suoi vogliono iniziare il tour de force…

News

ESCLUSIVA – A Radio Ibr Scampia Paquito Catanzaro presenta “Reporter…

News

SSCN – Psv-Napoli: tutto quel che c’è da sapere per i tifosi azzurri…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.