Serie A, nessun gol nelle gare delle 15.00: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona a reti bianche!

Archiviata la sosta riservata agli impegni delle Nazionali, la Serie A ha ripreso il suo cammino dalla settima giornata. Sono da poco andate in archivio le gare delle 15.00, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona.

Entrambe sono terminate 0-0, data l’alta posta in palio e le posizioni di classifica non certo rassicuranti. Sui due campi è prevalso grande equilibrio, pur non traducendosi in chiare occasioni da rete. Un punto a testa che contribuisce comunque a mettere fieno in cascina in vista delle prossime giornate, quando gli impegni aumenteranno e smuovere la classifica sarà prioritario.