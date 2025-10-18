Serie A Femminile – Napoli Women-Roma il big match della terza giornata

I primi 180 minuti della Serie A Women Athora hanno fatto felici le squadre del centro-sud. Prima della sosta per il doppio impegno della Nazionale contro Giappone (venerdì 24 a Como) e Brasile (martedì 28 a Parma) si gioca la terza giornata, con il big match che non ti aspetti: quello tra Napoli Women e Roma, in programma domenica alle 12.30 a Cercola tra due delle tre squadre a punteggio pieno. Quella di Sassarini ha battuto prima la Fiorentina poi la Ternana Women e, considerando anche il finale della scorsa stagione, ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro partite, tanti quanti nelle precedenti 33. Dall’altra parte ci sarà una Roma che ha conquistato sei punti contro Parma e Milan ma arriva da due sconfitte pesanti in Champions League contro Real Madrid e Barcellona.

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN Tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un istante della Serie A Women Athora 2025-26. Fonte: Figc