Pisa-Hellas Verona, duri scontri tra le tifoserie
La partita tra il neopromosso Pisa e l’Hellas Verona è iniziata nel peggiore dei modi. In Via Piave, nei pressi dello Stadio Arena Garibaldi della città toscana si è registrata una vera e propria guerriglia urbana tra gli ultrà delle due squadre. Si sono scontrati con mazze, bombe carta e bastoni.
Stando alle ultime indiscrezioni, come scrive Areanapoli, circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di supporters pisani verso le 11,30 nei pressi dello stadio Arena Garibaldi a Pisa. I tifosi dell’Hellas sono arrivati in Toscana a piedi e senza scorta, polizia e carabinieri. Giunti in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini tra gli ultrà delle due squadre. Si registrano feriti e contusi, due tifosi sono ricoverati con trauma cranico.
Ora la zona è stata presidiata e sul posto vi sono ancora alcune ambulanze per soccorrere i feriti. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia uno alla volta. Momenti di panico, tensione e paura. Sono state lanciate anche alcune bombe carta. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, colte di sorpresa dagli scontri avvenuti all’esterno dello Stadio che ospita il Pisa a pochi passi dalla torre inclinata.