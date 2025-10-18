Pisa-Hellas Verona, duri scontri tra le tifoserie

La partita tra il neopromosso Pisa e l’Hellas Verona è iniziata nel peggiore dei modi. In Via Piave, nei pressi dello Stadio Arena Garibaldi della città toscana si è registrata una vera e propria guerriglia urbana tra gli ultrà delle due squadre. Si sono scontrati con mazze, bombe carta e bastoni.

Factory della Comunicazione

Stando alle ultime indiscrezioni, come scrive Areanapoli, circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di supporters pisani verso le 11,30 nei pressi dello stadio Arena Garibaldi a Pisa. I tifosi dell’Hellas sono arrivati in Toscana a piedi e senza scorta, polizia e carabinieri. Giunti in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini tra gli ultrà delle due squadre. Si registrano feriti e contusi, due tifosi sono ricoverati con trauma cranico.

Ora la zona è stata presidiata e sul posto vi sono ancora alcune ambulanze per soccorrere i feriti. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia uno alla volta. Momenti di panico, tensione e paura. Sono state lanciate anche alcune bombe carta. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, colte di sorpresa dagli scontri avvenuti all’esterno dello Stadio che ospita il Pisa a pochi passi dalla torre inclinata.