Adnkronos News

Paolini-Rybakina, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Ningbo – Diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Tempo di semifinale per Jasmine Paolini. La tennista azzurra sfida torna oggi, sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella semifinale del Wta 500 di Ningbo. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la svizzera Bencic, mentre Rybakina ha superato l'ucraina Yastremska e l'australiana Tomljanovic.  In caso di vittoria Paolini affronterebbe in finale la vincente della sfida tra le russe Shnaider e Alexandrova.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Meteo weekend più stabile, ma attenzione agli ultimi temporali al Sud: le previsioni

Adnkronos News

Sinner-Alcaraz, oggi finale Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla in tv

Adnkronos News

Sonia Bruganelli si racconta: “Mi sono punita per aver abortito, ho tradito…

Adnkronos News

MotoGp, festa Aprilia in Australia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo Bagnaia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.