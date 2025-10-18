Senza categoriaCalcioNews

P.P. Marino: “È stata una sosta secondo me utile e produttiva, con Lukaku ci andrei piano”

By Giuseppe Sacco
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino: “A Torino mi aspetto un Napoli che possa dare continuità a quello che ha fatto vedere fino ad ora. La sosta è arrivata in un momento in cui serviva un po’ di tempo per recuperare gli infortunati, e ai calciatori in attività ha dato la possibilità di corroborare il loro buon momento, andando a esaltarli con delle prove molte positive. È stata una sosta secondo me utile e produttiva. Lukaku? Ci andrei piano, perché ha avuto un infortunio molto serio. Bisogna avere i piedi di piombo e non sono così convinto che Lukaku possa diventare un competitor di Hojlund già a dicembre. Il danese avrà la possibilità di prendersi l’attacco del Napoli ancora per un po’ di tempo. Il belga sarà disponibile grado per grado, partendo dalla panchina e che dovrà pian piano reinserirsi. Lucca e Hojlund avranno ancora spazio, ma quando Conte recupera Lukaku sarà un’ottima notizia. Tornerà in tempo per la volata scudetto”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive del 18 ottobre

X

H2Gol. Eccola qui la formula del bomber perfetto

News

Antonio Conte in conferenza stampa presenta la partita col Torino

Calcio

“Per gli azzurri delicata contro una squadra che non ha mai vinto in casa quest’anno“

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.