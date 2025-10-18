Napoli, ecco le nuove maglie in versione Halloween: tutte le info e i prezzi!

«La SSC Napoli ed EA7 presentano il Kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano. Il nuovo kit rappresenta un’evoluzione concettuale di quel racconto, per esplorare ancora più a fondo il legame tra sport, spiritualità e cultura popolare».

Con questo comunicato, ripreso dal quotidiano Il Mattino, la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’uscita delle nuove maglie versione Halloween, che sono disponibili sul sito al prezzo di 170 euro. Contestualmente, il club ha anche presentato il kit bambini al costo di 54 euro, il pallone e il cappello (30 euro) e la Gym Sack al prezzo di 25.

«Il design è dominato da uno scheletro centrale che simboleggia il rapporto eterno tra vivi e morti, richiamando la tradizione di adottare le anime anonime come gesto di pietà e memoria. Lo scheletro diventa così l’elemento di connessione tra il culto partenopeo dei defunti e l’immaginario contemporaneo di Halloween, festa ormai diffusa a livello globale e reinterpretata in chiave napoletana.

Ai lati e sul fondo, un bosco crepuscolare popolato da pipistrelli in volo evoca un’atmosfera gotica che si fonde con l’anima mistica della città», conclude il comunicato.

Le parole del sindaco di Bacoli

«È un onore! Abbiamo ospitato a Bacoli le riprese per il lancio della nuova maglia del Napoli. Edizione Halloween. Il video, che ha già fatto registrare milioni di visualizzazioni, ha come sfondo il Parco della Quarantena. Sul lago Fusaro, a Cuma. La maglia azzurra, con lo scudetto sul petto, nella nostra meravigliosa lecceta. Essere candidati come Capitale Italiana della Cultura per il 2028, significa anche e soprattutto saper essere luogo attrattivo. Bacoli lo è, e vuole continuare ad esserlo. Il Parco della Quarantena era spazio degradato, da decenni.

Periferia. Oggi ospita, come set per le grandi occasioni, la maglia dei Campioni d’Italia. Siamo felici che la SSC Napoli sia stata qui. Sono grato per i ringraziamenti alla nostra città. Ed abbraccio forte chi ha reso possibile tutto questo. Abbiamo già manifestato la nostra completa disponibilità per future collaborazioni. Questo, è solo l’inizio. Viva Bacoli, viva i Campi Flegrei. Forza Napoli, sempre».