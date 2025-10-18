Napoli celebra Marek Hamšík tra street soccer, musica e moda: presentata la nuova collezione J’Adore Napoli

In piazza San Pasquale, Napoli ha reso omaggio a Marek Hamšík, leggenda del calcio azzurro, con un evento organizzato da nss edicola nell’ambito del progetto JAN2500, che celebra i 2500 anni di storia della città. L’iniziativa ha unito sport, intrattenimento e musica, coinvolgendo tifosi, talent e influencer in un torneo di street soccer a gabbia.

Otto protagonisti del web si sono sfidati sul campo, mentre i più piccoli hanno avuto l’occasione di divertirsi con partite 2 contro 2. L’atmosfera è stata animata da DJ set, cibo, bevande e da gadget esclusivi, tra cui 50 pettorine ispirate al celebre numero 17 azzurro di Hamšík.

Durante l’evento è stata anche svelata la nuova collezione moda J’Adore Napoli, creata in collaborazione con l’ex capitano partenopeo. I capi, tra cui maglie da calcio, t-shirt, polo e canotte, richiamano lo stile e i momenti iconici della carriera del campione slovacco, come la storica divisa mimetica della stagione 2013/14.