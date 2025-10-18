NewsCalcioNapoli

Napoli celebra Marek Hamšík tra street soccer, musica e moda: presentata la nuova collezione J’Adore Napoli

By Sara Di Fenza
0

In piazza San Pasquale, Napoli ha reso omaggio a Marek Hamšík, leggenda del calcio azzurro, con un evento organizzato da nss edicola nell’ambito del progetto JAN2500, che celebra i 2500 anni di storia della città. L’iniziativa ha unito sport, intrattenimento e musica, coinvolgendo tifosi, talent e influencer in un torneo di street soccer a gabbia.

Factory della Comunicazione

Otto protagonisti del web si sono sfidati sul campo, mentre i più piccoli hanno avuto l’occasione di divertirsi con partite 2 contro 2. L’atmosfera è stata animata da DJ set, cibo, bevande e da gadget esclusivi, tra cui 50 pettorine ispirate al celebre numero 17 azzurro di Hamšík.

Durante l’evento è stata anche svelata la nuova collezione moda J’Adore Napoli, creata in collaborazione con l’ex capitano partenopeo. I capi, tra cui maglie da calcio, t-shirt, polo e canotte, richiamano lo stile e i momenti iconici della carriera del campione slovacco, come la storica divisa mimetica della stagione 2013/14.

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – UEFA respinge il ricorso dell’Eintracht: ecco la richiesta dei…

News

Di Fusco a Televomero: “Conte cerca gli equilibri, ma il Napoli non è ancora…

Calcio

Torino/Napoli: sfida particolarmente ricca di sentimenti

News

ESCLUSIVA di Adolfo Mollichelli e Enzo Colimoro a Radio Ibr Scampia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.