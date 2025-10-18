NewsCalcioNapoli

Marinozzi: ”Lucca molto male, il Napoli sta trovando le misure.”

Le parole dell'opinionista

By Lorenzo Capobianco
A margine di Vamos, programma in onda su Dazn, Andre Marinozzi si è espresso sulla condizione del Napoli e sulla prestazione di Torino.

”Il Napoli deve trovare le misure, sta giocando in maniera diversa rispetto allo scorso anno. Lucca molto male, prova ad imitare il Lukaku dello scorso anno ma non gli riesce. Conte ha ragione sulla questione della fase difensiva, quando attacchi in quel modo è difficile anche difendere. Inoltre pesa molto la perdita prolungata di Rrhamani. Il Napoli deve migliorare nella concentrazione nelle partite ‘’semplici’’.

