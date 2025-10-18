La Gazzetta mette in campo Torino e Napoli: a destra sceglie Neres

Il Napoli è di scena oggi alle 18.00 a Torino contro i granata di Baroni. La Gazzetta dello Sport, nello schierare gli azzurri ipotizza: “C’è Gilmour per Lobotka, come da tradizione. Beukema confermato al centro della difesa sottolinea la voglia di non rischiare più in campionato come a Milano, almeno adesso”. In più, nonostante il recupero lampo di Matteo Politano, fondamentale anche per le prossime gare, per il posto sull’out di destra scaldano i motori David Neres e l’ex granata Eljif Elmas. L’esterno brasiliano, secondo il quotidiano, sarebbe il favorito.