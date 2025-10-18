“Il Toro potrebbe non rendere la vita facile al Napoli”

A “ 1 Football Club ”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Marina Beccuti , giornalista e direttore di TorinoGranata. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Sì, sicuramente. Bisogna stare attenti, perché Torino può essere una trappola per il Napoli. Sulla carta non dovrebbe esserci storia, ma il Torino ha dimostrato, dopo i cinque gol presi a San Siro contro l’Inter, di poter fare anche partite interessanti, come quella contro la Lazio. Non possiamo considerare la Lazio una grandissima squadra, ma comunque ha giocatori di livello.

Quindi, giocando in casa, ci sono buone prospettive: il Torino potrebbe non rendere la vita facile al Napoli. In città si registrano segnali di malcontento verso la società. C’è una contestazione, in alcuni casi, che fa sorridere: si tratta più che altro di gesti isolati, come qualcuno che va su un palco o espone uno striscione qua e là. Ma non è una protesta organizzata o realmente sentita. Anche perché, alla fine, non c’è nessun altro che voglia prendere il Torino, quindi bene o male Cairo te lo devi tenere.

Bisogna solo cercare di gestire questa situazione senza farla degenerare. Certo, questo limbo in cui si trova la squadra non fa bene, perché c’è un po’ di disillusione generale: anche se il Torino dovesse ottenere un risultato importante contro il Napoli, in questo momento forse non interesserebbe a nessuno. E questo, chiaramente, non è un aspetto positivo.”