“Il Napoli, insieme all’Inter, sono le squadre più complete”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Dove colloca il Napoli?

“Il Napoli lo metto insieme all’Inter, che resta la squadra più completa di tutte. Conte ha gruppo che vuole dire la sua anche in Europa e farà di tutto per andare avanti su tutti i fronti. Credo che, al momento, queste quattro siano tra le più attrezzate per lo scudetto. La Juventus, invece, è un’incognita: ha avuto alti e bassi e bisogna vedere se riuscirà a uscire da questa ‘pareggite’. Se Tudor risolverà i problemi, anche la Juve potrà inserirsi nella lotta.”

Quindi, in sostanza, Napoli e Inter devono guardarsi bene da Roma e Milan nella corsa allo scudetto?

“Ad oggi sì, con la possibilità che la Juventus possa inserirsi se risolverà i suoi problemi, che al momento la stanno frenando.”

Politano sembra recuperato, è tornato ad allenarsi in gruppo. Si aspetta di vederlo titolare contro il Torino?

“No, non credo. Penso che da oggi Conte cominci seriamente a ragionare sulle rotazioni e probabilmente vorrà gestirlo, senza forzare il rientro, in vista delle gare di Eindhoven e di sabato con l’Inter. Mi aspetto quindi Politano titolare martedì in Champions e forse anche contro l’Inter, ma non oggi.”

E per quanto riguarda Buongiorno, dobbiamo aspettarci di vederlo in campo dal primo minuto?

“Non credo. Al momento la soluzione più calda mi sembra quella di Juan Jesus con Beukema, ma vediamo. Conte ha fatto capire ieri che Buongiorno si allena da giorni in gruppo, quindi è abile e arruolabile. Penso che possa tornare titolare in Champions e poi essere confermato anche contro l’Inter sabato.”