Il Mattino – Il ballottaggio tra i pali, stavolta, è a favore di Meret

Molte fonti, ipotizzando e provando ad anticipare le scelte di mister Conte in vista della gara di oggi a Torino, danno per la terza volta consecutiva la “conferma” di Milinkovic-Savic tra i pali. Il Mattino, invece, scrive di un possibile “ribaltone” in occasione di Torino-Napoli. La gara, in scena oggi alle 18. 00, secondo il quotidiano, sarà quella in cui Alex Meret dovrebbe riprendersi i suoi guantoni da titolare. In difesa, a scalpitare è Luca Marianucci, ma Conte si affiderà alla coppia Beukema-Juan Jesus. In regia, spazio a Billy Gilmour in sostituzione di Lobotka. In attacco Neres fa spalla e spalla con Elmas e in seconda battuta con Lang, ma sembra essere il favorito.

