CalcioNapoliNews

Il Mattino – Il ballottaggio tra i pali, stavolta, è a favore di Meret

By Gabriella Calabrese
0

Molte fonti, ipotizzando e provando ad anticipare le scelte di mister Conte in vista della gara di oggi a Torino, danno per la terza volta consecutiva la “conferma” di Milinkovic-Savic tra i pali. Il Mattino, invece, scrive di un possibile “ribaltone” in occasione di Torino-Napoli. La gara, in scena oggi alle 18. 00, secondo il quotidiano, sarà quella in cui Alex Meret dovrebbe riprendersi i suoi guantoni da titolare. In difesa, a scalpitare è Luca Marianucci, ma Conte si affiderà alla coppia Beukema-Juan Jesus. In regia, spazio a Billy Gilmour in sostituzione di Lobotka. In attacco Neres fa spalla e spalla con Elmas e in seconda battuta con Lang, ma sembra essere il favorito.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Ventura: “L’arrivo di De Bruyne ha cambiato lo spazio che occupa…

Calcio

Krol: “Conte, i metodi del grande Ajax e il bello deve ancora venire”

News

Serie A Femminile – Napoli Women-Roma il big match della terza giornata

News

La Gazzetta mette in campo Torino e Napoli: a destra sceglie Neres

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.