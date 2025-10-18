Adnkronos News

Bobby Solo senza filtri a ‘Ciao Maschio’: “Sono un sopravvissuto, la musica mi tiene vivo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Bobby Solo si racconta a cuore aperto. Il cantante si è confidato a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda oggi, sabato 18 ottobre, alle 17.05 su Rai 1: "Mio padre mi voleva notaio, medico, ingegnere o industriale. Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre: 'Roberto, te devi fare il parroco, così le donne cattive non ti faranno soffrire'. Lei non voleva che mi sposassi mai, che arrivassi pure a settant’anni senza niente. Mi voleva bene, e forse aveva ragione. Con quello che ho combinato nella vita, è già un miracolo che io sia ancora qui". Solo ha raccontato senza filtri anche gli eccessi del suo passato: "Con il mio amico Ricky Shane, negli anni Sessanta, abbiamo provato di tutto: anfetamine, hashish, marijuana. Poi negli anni Settanta è arrivato anche l’alcol. Facevo i cocktail nella mia villa all’Eur: davo un Manhattan agli altri e io mi bevevo lo shaker! Ho fumato per trentacinque anni, sigarette di ogni tipo, anche quelle senza filtro". E aggiunge con la sua ironia: "Il Signore mi vuole bene, non c’è altra spiegazione. Sono sopravvissuto a tutto, e continuo a cantare. È la musica che mi tiene vivo". Quando Nunzia De Girolamo lo incalza chiedendogli se le lacrime abbiano mai avuto spazio nella sua vita, Bobby Solo si è lasciato andare: "Quando ho perso papà e mamma ero distrutto, ma non riuscivo a piangere. Poi, un giorno, ascoltando James Burton — il chitarrista di Elvis Presley — mentre suonava Mystery Train, mi sono messo a piangere come un bambino. La musica è l’unica cosa che riesce ancora a farmi commuovere". Infine, un dettaglio sorprendente che racchiude il senso della sua storia: "Sono nato privo del nervo uditivo in un orecchio, eppure ho fatto sessantun anni di musica e duecento milioni di concerti. È il segno che la passione può vincere su tutto".  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio facoltà Economia

Adnkronos News

Tu si que vales, stasera 18 ottobre: ospiti e anticipazioni

Adnkronos News

Colto da infarto dopo incidente in cantiere a Torino, morto operaio 41enne

Adnkronos News

Ballando con le stelle, stasera 18 ottobre: Renato Zero ballerino per una notte

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.