Beukema: ”Conte ha ragione. I nuovi si sono inseriti bene”

Le parole del difensore

By Lorenzo Capobianco
Intervistato da Dazn dalla pancia dell’Olimpico Grande Torino, Sam Beukema si è espresso sulla prestazione del Napoli.

Conte vi ha definito ”bellini”, cosa ne pensi? Sono d’accordo, il mister ha ragione e ce lo ha detto negli spogliatoi durante l’intervallo. Dovevamo essere più aggressivi, abbiamo dominato e meritavamo di più. Su questo dobbiamo migliorare.

Come si sono inseriti i nuovi arrivati, compreso te? Quando sono arrivato ho trovato uno splendido gruppo, cosi come gli altri nuovi arrivati. Su questo siamo stati fortunati. Io sto giocando molto e mi sento dentro la squadra ogni partita di più.

