Adnkronos News

Ballando con le stelle, lo ‘schiaffo’ di Lucarelli e Marcella Bella risponde

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Dici sempre le stesse cose…". Marcella Bella bacchetta Selvaggia Lucarelli e i ruoli quasi si ribaltano nella terza puntata di Ballando con le stelle. "Vedrai gli schiaffi che do stasera", dice la giurata rivolgendosi a Milly Carlucci, che nota l'acconciatura 'particolare' della giornalista. E lo 'schiaffo' a Marcella Bella, in effetti, dopo l'esibizione arriva: "Era tutto un po' moscio, sembrava un sacrificio del tuo corpo agli dei pagani". La concorrente però non si limita a incassare. "Selvaggia, stai ripetendo sempre le stesse cose…", la risposta lapidaria. Lucarelli si prende l'ultima parola: "Tu non aspetti mai il finale…", dice prima di completare il giudizio: "Sei l'unica che sta sorprendendo. La personalità viene fuori, sei imprevedibile e per questo ti darò sempre 1 o 2 punti in più". 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 ottobre

Adnkronos News

Totti riscrive la storia: “La maglia ‘6 unica’? Non era dedicata a…

Adnkronos News

Nathalie Caldonazzo si sposa, la scelta dopo 11 mesi d’amore con Filippo

Adnkronos News

Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.