Adnkronos News

Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 vince la prima serata

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
'Tale e Quale Show' su Rai1 si aggiudica il podio degli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 17 ottobre, con 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share, seguito da Canale 5 con 'Tradimento' che totalizza 2.064.000 spettatori e il 14.9% e da 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.156.000 spettatori e l'8.7% di share.  Fuori dal podio, su Italia1 'Colombiana' con 1.014.000 spettatori e il 6% di share, su Rai2 'Quelli che mi vogliono morto' intrattiene 604.000 spettatori pari al 3.5%, La7 con 'Propaganda Live' che registra 892.000 spettatori e il 6.8%, il Nove con 'Fratelli di Crozza' che ottiene 1.036.000 di telespettatori e il 6%, mentre 'FarWest' su Rai3 totalizza 548.000 spettatori (3.7%), e 'Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo' su TV8 ottiene 446.000 spettatori e il 2.8%.  L'access prime time è ancora una volta della 'Ruota della fortuna' di Gerry Scotti, su Canale 5, che totalizza 4.783.000 telespettatori e uno share del 24.6%, seguito da 'Affari tuoi' con Stefano De Martino, su Rai1, con 4.384.000 spettatori e il 22.4% di share, mentre i 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa, su Rai1, totalizzano 3.623.000 spettatori e il 19.8%, mentre 'Otto e Mezzo' su La7 conquista 1.883.000 spettatori per uno share del 9.7%.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: “Democrazia a rischio”. Premier:…

Adnkronos News

Comolake, Noci (PoliMi): “L’AI può essere il Commissario straordinario…

Adnkronos News

Comolake, Tornaghi (Ibm): “Digitalizzazione della PA con agenti AI e sicurezza…

Adnkronos News

Comolake, Damour: “Le onde gravitazionali ci fanno sentire il suono dello…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.