UEFA respinge il ricorso dell’Eintracht: niente campo neutro, tifosi esclusi

La partita di Champions League tra SSC Napoli ed Eintracht Francoforte, valida per la quarta giornata della fase a gironi, si disputerà regolarmente il 4 novembre a Napoli, ma senza la presenza dei tifosi tedeschi.
La decisione arriva dopo che l’UEFA ha respinto la richiesta dell’Eintracht di giocare su campo neutro, avanzata in seguito al divieto imposto dalle autorità italiane sulla presenza dei propri sostenitori.
Già lo scorso 22 settembre, con un’ordinanza della Prefettura di Napoli, era stata vietata la vendita dei circa 2.500 biglietti destinati, secondo il regolamento UEFA, alla tifoseria ospite (pari al 5% della capienza dello stadio).