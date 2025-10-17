Adnkronos News

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto oggi, venerdì 17 ottobre, da Donald Trump alla Casa Bianca. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire la guerra, il tycoon ha risposto annuendo. ''Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo – ha detto -. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza. Abbiamo avuto un ottimo colloquio''. Sulla pace possibile Zelensky ha detto: "Non penso che Putin sia pronto, ma sono fiducioso che con l'aiuto del presidente Usa riusciremo a far finire la guerra. Ne abbiamo veramente bisogno".  Altro tema sul tavolo è quello della consegna da parte degli americani dei missili Tomhawk a Kiev. "Sarebbe un'escalation, ma ne parleremo" conclude Trump. 
