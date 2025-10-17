NewsCalcioRassegna Stampa

Torino-Napoli, le possibili scelte di mister Conte

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà domani il Torino in trasferta e per Conte, specie dopo l’allenamento di oggi, sarà tempo di decidere chi schierare in campo dal primo minuto, al netto di infortuni e recuperi non al cento per cento. La Gazzetta dello Sport scrive: “Poche possibilità per Marianucci che resta in ballottaggio con Beukema. In attacco, Neres sembra in vantaggio su Elmas, che garantisce copertura nella fase passiva e si candida. Ma le scelte dovrebbero arrivare con l’allenamento del mattino”.

