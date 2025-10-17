SSCN – Il Presidente De Laurentiis negli USA per i 50 anni del NIAF

Nina Slesinger – Chainstitch

7 min e 40 sec / Documentario

– Breve documentario riguardante i ricordi che la regista ha della propria nonna, una sarta arrivata dalla Sicilia, che trova impiego alla Joseph & Feiss di Utica, famosissima fabbrica di tessuti dell’epoca. Adriana Serrato – Pomodoro

15 min / Fiction

– Durante un pomeriggio, alle prese con una nipotina che mangia solo pasta e ketchup, un nonno di origine italiana inizia a cucinarle moltissime pietanze per far scoprire alla piccola il vero cibo italiano. Stefano Da Frè – A Slice of the Family Business

27 min e 42 sec / Reality-Documentary

– E’ la storia molto ironica di Anthony The Big Cheese Mongiello, proprietario della Formaggio Cheese, alle prese con una passaggio chiave: e’ arrivato il momento di vendere l’azienda o può considerare la figlia trentenne Anna Rose come nuovo CEO? Sia Anthony Mongiello che Formaggio Cheese esistono veramente: producono gli String Cheese (bastoncini di formaggio filante). Valentina Signorelli – Mamma, That’s all right

32 min e 47 sec / Documentario

– Documentario su due musicisti italiani di base a Memphis, Tennessee, patria del blues, che durante i festeggiamenti del 4 Luglio, ci raccontano il loro American Dream, a partire da uno stato, il Tennessee, marcatamente americano e molto diverso dall’Italia. Jeff Santoro – Ciao Sommer

46 min e 15 sec / Fiction

– Nell’ambito di un programma di exchange-student, un sedicenne italiano trascorre l’estate con una famiglia americana che ha molti problemi.