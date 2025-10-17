SSCN – Il Presidente De Laurentiis negli USA per i 50 anni del NIAF

Il Presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italoamericano, rafforzando i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia.
In occasione della manifestazione, sabato 18 ottobre, ci sarà la premiazione del NIAF/De Laurentiis Film Prizes, premio messo a disposizione dalla Filmauro, che vedrà in competizione cinque cortometraggi realizzati da registi emergenti che raccontano storie italiane e italo-americane.
La giuria deciderà tra i seguenti 5 cortometraggi:
|Nina Slesinger – Chainstitch
7 min e 40 sec / Documentario
– Breve documentario riguardante i ricordi che la regista ha della propria nonna, una sarta arrivata dalla Sicilia, che trova impiego alla Joseph & Feiss di Utica, famosissima fabbrica di tessuti dell’epoca.
Adriana Serrato – Pomodoro
Stefano Da Frè – A Slice of the Family Business
Valentina Signorelli – Mamma, That’s all right
Jeff Santoro – Ciao Sommer
Ai 50 anni del NIAF parteciperanno Andrea Bocelli, che riceverà un premio speciale, e nel novero degli invitati sono presenti, tra gli altri, Donald Trump e Giorgia Meloni.