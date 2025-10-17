SSC Napoli- Ecco L’Halloween Kit: il logo è particolare!

Il Napoli ha presentato, qualche minuto fa, il nuovo kit di Halloween. Il club azzurro rinnova la tradizione del mese di Ottobre. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Factory della Comunicazione

“La SSC Napoli ed EA7 presentano il Kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano. Il nuovo kit rappresenta un’evoluzione concettuale di quel racconto, per esplorare ancora più a fondo il legame tra sport, spiritualità e cultura popolare.

Il design è dominato da uno scheletro centrale che simboleggia il rapporto eterno tra vivi e morti, richiamando la tradizione di adottare le anime anonime come gesto di pietà e memoria. Lo scheletro diventa così l’elemento di connessione tra il culto partenopeo dei defunti e l’immaginario contemporaneo di Halloween, festa ormai diffusa a livello globale e reinterpretata in chiave napoletana. Ai lati e sul fondo, un bosco crepuscolare popolato da pipistrelli in volo evoca un’atmosfera gotica che si fonde con l’anima mistica della città”.