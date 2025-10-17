NewsCalcioNapoli

Simeone: “In treno verso Torino ho pianto per quattro ore e mezza. Napoli resterà sempre dentro di me”

By Emanuela Menna
Giovanni Simeone, giocatore del Torino ed ex Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Dazn, prima di Torino-Napoli, ecco un estratto della sua intervista:

Il giorno in cui stavo andando via direzione a Torino, mi sono messo in treno e ho pensato:”che posso fare? Come faccio a scrivere un messaggio d’addio al Napoli, alla gente di Napoli e alla città?” Non l’ho mai sentito come un addio, ma il viaggio in treno durava 5 ore, penso che avrò pianto 4 ore e mezza. 4 ore e mezza a piangere! Mi sono messo in un angolo da solo e non riuscivo a scrivere, era impossibile. Ho provato a scrivere ma non ci riuscivo. Poi la sera, che ero più tranquillo, ho provato a scrivere il messaggio che poi ho scritto. Ci son tante cose che uno sente e può dire. Però credo che a volte non ci sono parole, ci sono solo dei momenti che uno sa di aver vissuto, mi sono rimasti dentro e sono sicuro che anche alla gente di Napoli siano rimasti.”

