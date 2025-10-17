Adnkronos News

Roma, grave incidente in ditta: muore operaio schiacciato da un macchinario, un altro è ferito

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento di una ditta in via Tiburtina a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.  A quanto si apprende dagli stessi vigili, un operaio, è rimasto schiacciato da un macchinario, è stato trovato morto mentre un secondo operaio è stato soccorso ed elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso. Sono in corso i rilievi e gli accertamenti sull'accaduto. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Caso Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro all’ex…

Adnkronos News

Università più imprenditoriale, premiata la Lum

Adnkronos News

Totti: “Roma-Inter una battaglia. Lautaro o Dybala? Servirà……

Adnkronos News

Tasca (A2a): “Bilancio di sostenibilità testimonia nostro impegno per il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.