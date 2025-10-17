Rivivi il live della conferenza stampa di Antonio Conte: “McTominay ha cambiato status, fiducia totale in Gilmour. Servirà l’apporto di tutti per affrontare sette gare in 22 giorni”

Premi f5 per aggiornare la pagina

Conte su McTominay

“Anno più complesso? L’ho spiegato tante volte, chi vuol capire capisca. Basta andare a vedere cosa ho detto, non mi fate rispondere un’altra volta, poi diventa una litania. Il discorso di McTominay è molto semplice: ha cambiato status, arrivato da giocatore inutilizzato a miglior giocatore del campionato. Quando cambi status le attenzini nei tuoi confronti durante la partita sono totalmente diverse. Inevitabile che venga visto in maniera diversa. Nessuna questione di adattamento, anno scorso si è adattato a tutto”.

Su Gilmour

“L’anno scorso all’inizio era capitato un problema a Lootka e Gilmour l’aveva sostituito in maniera egregia. Ho totale fiducia in lui. Ha sempre risposto presente. A livello di caratteristiche ricopre le stesse di Lobotka ed era stato preso per questo. Trovarne un altro in questa rosa diventa difficile, perché tutti hanno caratteristiche diverse e non sono dei veri play. Mi auguro di no, ma dovremmo adattare qualche giocatore”.

Conte su Neres e Lang

“Neres non mi deve dimostrare niente, ha contribuito tanto allo scudetto lo scorso anno. Lang sta lavorando tanto e si sta ambientando per capire cosa vogliamo da lui. Si applica e sicuramente avrà le sue chance. Bisogna continuare a lavorare e avere pazienza, e la devo avere anche io

Conte sugli infortuni

“Sarebbe carino fare una statistica a livello europeo per vedere che proporzioni c’è a livello di infortuni. Più giochi e più rischi di avere infortuni. Giocando tanto hai meno possibilità di allenarti e ciò induce ad avere infortuni muscolari. Spesso ci si lamenta ma è un cane che si morde la coda. Per questo serve fare rose ampie”.

Conte su Baroni

“Non solo contro il Torino, chiunque squadra che affronta il Napoli la affronta come i campioni d’Italia. Le motivazioni per gli altri saranno al mille per mille, tutti hanno la voglia di fare qualcosa di straordinario. Domani sarà una partita difficile. Io vivevo a Torino e conosco l’ambiente, sono andato a vedere spesso le loro partite. Ha una storia gloriosa, hanno tradizione, un’ottima squadra e un grande allenatore. La Lazio di Baroni l’anno scorso è stata la nostra bestia nera. Ma domani sarà un’altra partita”.

Il discorso tattico del tecnico

“Il modulo è sempre un 4-3-3, che può essere tipico con due esterni o atipico con un centrocampista in più. Difficile catalogare un sistema di gioco nelle due fasi, spesso cambia la costruzione e la fase di non possesso. Al di là di questo, abbiamo queste due certezze, sia con i 4 centrocampisti che con i due esterni d’attacco, e cercheremo di proporle sempre. Non abbiamo altre soluzioni. Ci sono anche delle situazioni che fanno sorridere, come contro lo Sporting o contro il Genoa. Inevitabile che poi chi vede la partita trae conclusioni per il risultato. Abbiamo due identità chiare e andremo avanti così. la rosa è stata strutturata in base a queste situazioni”.

Conte: “Buongiorno e Politano rientrati in gruppo”

Inizia la conferenza stampa del tecnico Antonio Conte: “Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato entrambe le partite quindi quando tornano bisogna essere bravi a modulare gli allenamenti per il reinserimento. Infortunati? Buongiorno è tornato in gruppo, già da 3/4 allenamenti. Lo stesso Politano. Il recupero di Rrahmani sta andando bene e Lobotka ha iniziato la sua. L’obiettivo è vedere che risposte diamo a giocare sette partite in 22 giorni. Inevitabile che ci sarà un dispendio di energie importante e bisognerà fare delle rotazioni. Ci sarà bisogno di tutti, siamo curiosi di vedere le risposte.”

Dopo la sosta per le Nazionali, torna finalmente la Serie A e il Napoli. La squadra partenopea riparte da prima in classifica, gli azzurri affronteranno il Torino di Marco Baroni in trasferta, programmata per domani sabato 18 ottobre alle 18.00.

Il tecnico Antonio Conte parlerà in conferenza stampa alle 15.00. Il napolionline vi terrà aggiornati sulle parole del mister.

A cura di Emanuela Menna

