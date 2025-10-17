NewsCalcioRassegna Stampa

Rinnovi in arrivo per Rrahmani e Anguissa, il punto

By Emilia Verde
Due punti fermi del Napoli, su cui anche mister Conte punta e che reputa importanti sono Amir Rrahmani e Frank Zambo Anguissa. Il club partenopeo, proprio in virtù di questa importanza, ha deciso di prolungare il contratto dei due azzurri, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno.  “Con Rrahmani e il suo entourage, vanno avanti anche i dialoghi per il rinnovo del contratto, sia per lui che per Anguissa le trattative sono in corso, a buon punto”.

