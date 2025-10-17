Adnkronos News

Report, il video dell’auto di Ranucci dopo l’esplosione dell’ordigno a Campo Ascolano

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è completamente distrutta, quella di sua figlia – che era parcheggiata a fianco – danneggiata. È questo che mostrano le immagini video condivise dai profili social di Report dopo l'esplosione avvenuta la notte scorsa e causata da un ordigno piazzato sotto il veicolo del giornalista, parcheggiato davanti alla casa di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma.  Nel video è possibile vedere i detriti sparsi ovunque per la strada, l'auto in pezzi e i Vigili del Fuoco arrivati sulla scena. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Seul pronta a schierare ‘il Mostro’ contro Pyongyang, nuovo missile…

Adnkronos News

Ciclone diretto a Sud, ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend: il meteo

Adnkronos News

Infortuni, Fiori (Inail): “In Italia in ultimo anno -2% morti su lavoro, ma…

Adnkronos News

Vittimberga (Inps): “Dati positivi dal lavoro ma qualificarlo per più benessere…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.