PROMOZIONI PER NAPOLI VS INTER, la vendita da oggi

By Giuseppe Sacco
VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS INTER

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51580/90600215/napoli-vs-inter-serie-a-enilive

Per questa gara resteranno validi i codici stagionali della stagione 2024/25, e non sarà possibile richiedere nuovi codici.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS INTER

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

  • Adulti € 14,00
  • Under 12 € 10,00
