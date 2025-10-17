Politano rientrato in gruppo, possibile panchina contro il Toro

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte sa che recuperare Matteo Politano era importante, e l’esterno è rientrato finalmente in gruppo, dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Politano ieri è rientrato pienamente in gruppo, ha superato la lesione al gluteo destro rimediata durante Napoli-Genoa. È un giocatore fondamentale, con McTominay vanta lo status di otto gare nella formazione iniziale, sembra che l’orientamento di Conte sia gestire il suo rientro in campo, potrebbe partire dalla panchina domani a Torino e affrontare dal primo minuto le sfide contro Psv Eindhoven e Inter”.

Factory della Comunicazione