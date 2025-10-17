Panucci, ex calc.: “Chi è in pole nella mia griglia? Napoli e Inter”

L’ex calciatore di Roma, Milan e Inter, Christian Panucci, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. “Chi è in pole nella mia griglia? Napoli e Inter; anche la Juventus, senza Bremer, perde molto a livello di compattezza difensiva. Se è un ostacolo il doppio impegno per Conte nonostante la rosa assai armonica per varietà e quantità? Solo noi italiani ci complichiamo la vita con questi discorsi. Ai miei tempi con il Milan giocavamo sempre gli stessi mercoledì e domenica. Mi pare che il Real e il Bayern fra campionato e coppa non si abbandonano a chissà quale turn over. Conte secondo me ha tutto per provare a rivincere lo scudetto e fare bella figura in Europa”.

