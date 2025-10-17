NewsCalcioRassegna Stampa

Panucci, ex calc.: “Chi è in pole nella mia griglia? Napoli e Inter”

By Emilia Verde
0

L’ex calciatore di Roma, Milan e Inter, Christian Panucci, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. “Chi è in pole nella mia griglia? Napoli e Inter; anche la Juventus, senza Bremer, perde molto a livello di compattezza difensiva. Se è un ostacolo il doppio impegno per Conte nonostante la rosa assai armonica per varietà e quantità? Solo noi italiani ci complichiamo la vita con questi discorsi. Ai miei tempi con il Milan giocavamo sempre gli stessi mercoledì e domenica. Mi pare che il Real e il Bayern fra campionato e coppa non si abbandonano a chissà quale turn over. Conte secondo me ha tutto per provare a rivincere lo scudetto e fare bella figura in Europa”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Torino-Napoli, le possibili scelte di mister Conte

News

Da Spinazzola a De Bruyne, i nazionali a cui si affiderà Conte per la sfida al Torino

News

Contro il Torino chance per Elmas

News

Politano rientrato in gruppo, possibile panchina contro il Toro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.