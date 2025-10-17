Adnkronos News

Napoli, cade dal tetto di un capannone: muore operaio di 63 anni

(Adnkronos) – Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni, caduto dal tetto di un capannone, è morto in ospedale.  Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore era precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano di Napoli, mentre stava recuperando degli attrezzi da lavoro. Il 63enne è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 7 metri, è stato soccorso immediatamente, ma è deceduto poco dopo il ricovero al Cardarelli per le gravi ferite riportate.  La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta, con le prime indagini affidate agli investigatori del commissariato di polizia di Giugliano in Campania.  
