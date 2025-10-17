Milanese: “Il Napoli ha un allenatore che la pancia piena non ce l’ha mai”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mauro Milanese, doppio ex di Napoli e Torino

“Degli anni al Toro ho ricordi bellissimi. Ho sempre detto però chi decide di fare il calciatore e vuole fare una bella carriera, almeno un anno a Napoli lo deve trascorrere a Napoli perchè è così particolare e unica che è da vivere. E quella passione dei tifosi la vivi tutti i giorni, non solo la domenica, a me la pressione faceva venire fuori tutto l’orgoglio.

Il Torino ha dato segnali di ripresa, è una sfida impari perchè le forze sono diverse, ma il Napoli deve comunque fare grande attenzione. Il Napoli se mette in campo l’intensità è chiaramente più forte del Torino e di tante altre squadre per cui se gioca al massimo i valori poi vengono fuori. Il Torino prima di fare gol cercherà di non prenderli.