Milanese: “Il Napoli ha un allenatore che la pancia piena non ce l’ha mai”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mauro Milanese, doppio ex di Napoli e Torino
“Degli anni al Toro ho ricordi bellissimi. Ho sempre detto però chi decide di fare il calciatore e vuole fare una bella carriera, almeno un anno a Napoli lo deve trascorrere a Napoli perchè è così particolare e unica che è da vivere. E quella passione dei tifosi la vivi tutti i giorni, non solo la domenica, a me la pressione faceva venire fuori tutto l’orgoglio.
Il Torino ha dato segnali di ripresa, è una sfida impari perchè le forze sono diverse, ma il Napoli deve comunque fare grande attenzione. Il Napoli se mette in campo l’intensità è chiaramente più forte del Torino e di tante altre squadre per cui se gioca al massimo i valori poi vengono fuori. Il Torino prima di fare gol cercherà di non prenderli.
Il Napoli ha un allenatore che la pancia piena non ce l’ha mai, anzi tira fuori dai calciatori il 30% in più. Solo giocando sotto ritmo può perdere lo scudetto, altrimenti credo che possa dire la sua non solo in campionato, ma anche in Europa. Il Napoli non si è accontentato, quest’anno ha fatto un bel mercato per cui credo che quest’anno ci sarà da divertirsi”.