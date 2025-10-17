Il Mattino- Napoli, 10 gli azzurri impegnati con le nazionali

Conte ha riabbracciato i tanti calciatori del Napoli che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Queste due settimane di stop del campionato, però, hanno consentito ad alcuni azzurri di recuperare dagli infortuni, ad esempio, Matteo Politano.

“Due settimane alle spalle che pesano o, in qualche modo, peseranno. Nella testa, ma pure nelle gambe. Qual è la squadra di Serie A che ha visto più impegnati i propri tesserati nell’ultima sosta di nazionali? Il Napoli di Antonio Conte si difende, ma resta comunque tra le più “sollecitate” del campionato: sono dieci gli azzurri impegnati con le proprie selezioni e potevano essere anche di più visto che Lobotka e Politano sono rimasti a casa all’ultimo minuto per problemi fisici, l’Uruguay di Olivera non aveva impegni ufficiali e anche Milinkovic-Savic ha preferito trattenersi in azzurro per un fastidio alla schiena che è stato comunque tenuto sotto controllo in questi giorni di lavoro a metà”.