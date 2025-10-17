Il Mattino- Insigne e Mertens: un caffè per ricordare il passato

Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono a Napoli. I due “ex” piccoletti del Napoli sono stati raffigurati insieme in un bar. A riferirlo è Il Mattino.

Factory della Comunicazione

“Hanno giocato insieme nel Napoli per nove campionati e insieme sono andati via, nell’estate 2022. Lorenzo Insigne e Dries Mertens si trasferirono in Canada e in Turchia, conservando però le case a Napoli. Il loro luogo del cuore. Insigne ha chiuso l’esperienza con il Toronto ed è in attesa di sistemazione: valuta l’offerta della Lazio per gennaio. Mertens, dopo aver vinto il campionato con il Galatasaray, ha annunciato l’addio al calcio. E, prima della lunga vacanza, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli dal sindaco Manfredi.Lorenzo e Dries si sono incontrati stamattina al Bar Cimmino in via Petrarca per un caffé. Sorridenti, hanno posato per selfie e firmato autografi”.