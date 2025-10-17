Hojlund, impatto immediato: gol, strappi e colpi da bomber

E invece Hojlund si è calato subito nella parte, andando a segno in meno di 15 minuti dal suo esordio contro la Fiorentina. E non si è fermato lì. Ha fatto gol con il Genoa prima della sosta ed è stato determinante in Champions League con la doppietta realizzata al Maradona contro lo Sporting mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Prima uno scatto a bruciare difesa e portiere e poi un colpo di testa imperioso al centro dell’area arrivando più in alto di tutti. Ma d’altra parte queste sono le caratteristiche che deve avere un centravanti.
Fonte: Il Mattino