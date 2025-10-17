NewsCalcioNapoli

Hojlund, impatto immediato: gol, strappi e colpi da bomber

By Vincenzo Buono
0

E invece Hojlund si è calato subito nella parte, andando a segno in meno di 15 minuti dal suo esordio contro la Fiorentina. E non si è fermato lì. Ha fatto gol con il Genoa prima della sosta ed è stato determinante in Champions League con la doppietta realizzata al Maradona contro lo Sporting mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Prima uno scatto a bruciare difesa e portiere e poi un colpo di testa imperioso al centro dell’area arrivando più in alto di tutti. Ma d’altra parte queste sono le caratteristiche che deve avere un centravanti.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

