Hojlund, il Napoli si affida al suo bomber: più segna lui, più vola la squadra

Rasmus Hojlund è diventato il punto di riferimento offensivo del Napoli: con 4 gol stagionali è il capocannoniere del gruppo e la chiave del buon andamento degli azzurri in campionato e Champions. Domani a Torino e martedì a Eindhoven contro il PSV, il danese partirà ancora titolare, come accaduto in tutte le gare dall’esordio a Firenze fino al match con il Genoa.

Conte punta forte su di lui, confidando che possa ritrovare quella continuità di rendimento già mostrata in Premier League con lo United: sei gol in cinque partite consecutive tra gennaio e febbraio 2024, prima di un infortunio che lo fermò sul più bello. Anche allora, al suo fianco c’era McTominay, oggi compagno al Napoli: i due non si servirono assist a vicenda, ma contribuirono entrambi al buon momento della squadra. Ora, a Napoli, l’obiettivo è chiaro — far ripartire la stessa sinergia vincente.