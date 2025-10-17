NewsCalcioNapoli

Hojlund, il Napoli si affida al suo bomber: più segna lui, più vola la squadra

By Emanuela Menna
0

Rasmus Hojlund è diventato il punto di riferimento offensivo del Napoli: con 4 gol stagionali è il capocannoniere del gruppo e la chiave del buon andamento degli azzurri in campionato e Champions. Domani a Torino e martedì a Eindhoven contro il PSV, il danese partirà ancora titolare, come accaduto in tutte le gare dall’esordio a Firenze fino al match con il Genoa.

Factory della Comunicazione

Conte punta forte su di lui, confidando che possa ritrovare quella continuità di rendimento già mostrata in Premier League con lo United: sei gol in cinque partite consecutive tra gennaio e febbraio 2024, prima di un infortunio che lo fermò sul più bello. Anche allora, al suo fianco c’era McTominay, oggi compagno al Napoli: i due non si servirono assist a vicenda, ma contribuirono entrambi al buon momento della squadra. Ora, a Napoli, l’obiettivo è chiaro — far ripartire la stessa sinergia vincente.

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

Conte in conferenza stampa prima di Torino-Napoli: segui la LIVE

News

La Redazione del Napolionline a Radio Ibr Scampia si presenta e racconta il primo…

News

De Bruyne e McTominay, amici a Napoli: tra padel, famiglia e l’intesa da ritrovare in…

News

Cauet: “Roma-Inter sarà un test vero. De Bruyne non deve dimostrare nulla, farà la…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.