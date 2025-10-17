H2Gol. Eccola qui la formula del bomber perfetto

H2Gol

Haaland e Hojlund sono i centravanti più prolifici di ottobre. Nessuno come loro. Già sei gol messi a segno nei primi 17 giorni del mese tra club e nazionali, ovviamente. E il ruolino è praticamente in fotocopia. Perché sia Rasmus che Erling hanno segnato un gol a testa in campionato, 2 in Champions e 3 nelle qualificazioni al Mondiale. Insomma, viaggiano a braccetto. Haaland è un bomber di fama mondiale, probabilmente il miglior numero 9 in circolazione. E come se non bastasse, sta affinando ulteriormente il suo killer instinct nella bottega più pregiata: quella del maestro Pep Guardiola.

Fonte: Il Mattino