XCalcioNews

H2Gol. Eccola qui la formula del bomber perfetto

By Giuseppe Sacco
0

H2Gol

Factory della Comunicazione

Haaland Hojlund sono i centravanti più prolifici di ottobre. Nessuno come loro. Già sei gol messi a segno nei primi 17 giorni del mese tra club e nazionali, ovviamente. E il ruolino è praticamente in fotocopia. Perché sia Rasmus che Erling hanno segnato un gol a testa in campionato, 2 in Champions e 3 nelle qualificazioni al Mondiale. Insomma, viaggiano a braccetto. Haaland è un bomber di fama mondiale, probabilmente il miglior numero 9 in circolazione. E come se non bastasse, sta affinando ulteriormente il suo killer instinct nella bottega più pregiata: quella del maestro Pep Guardiola.

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Antonio Conte in conferenza stampa presenta la partita col Torino

Calcio

“Per gli azzurri delicata contro una squadra che non ha mai vinto in casa quest’anno“

News

Bonsignore di “Toronews” Svela il modulo anti Napoli di Baroni

News

Nando Orsi: “Napoli deve approfittare del big match tra Roma e Inter”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.